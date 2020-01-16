Следователи проверяют обстоятельства жесткой посадки вертолета в Подмосковье

Москва, 16 января. Проверка по факту жесткой посадки вертолета в Дмитровском районе Подмосковья сейчас ведется сотрудниками следственных органов. Об этом сообщает старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

«Организована доследственная проверка по факту жёсткой посадки вертолёта в Дмитровском районе Московской области. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — заявила она.

Как сообщалось ранее, на севере Московской области вынужденную посадку совершил частный вертолёт Robinson. Отмечается, что пилот не пострадал в результате инцидента, пишет RT.

Напомним, что в начале января на острове Тайвань совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находились 13 высокопоставленных военных, в том числе начальник Генштаба.