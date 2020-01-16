Пентагон подписал многомиллионный контракт по гиперзвуковому оружию с Lockheed Martin

Нью-Йорк, 16 января. Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США подписало с оборонным концерном Lockheed Martin контракт на выполнение очередного этапа работ по созданию гиперзвукового ударного ракетного вооружения, сообщает пресс-служба корпорации.

Стоимость контракта DARPA с Lockheed Martin составляет 31,9 млн долларов. Деньги пойдут на «проведение третьего этапа работ по созданию системы вооружения OpFires».

В рамках данной программы разрабатывается и создается инновационная гиперзвуковая ракета сухопутного базирования с ускорителем и планирующим боевым блоком. В компании подчеркивают, что их ракета «будет способна преодолеть современную систему противовоздушной обороны противника и быстро уничтожить наиболее важные цели».

В конце 2021 года должно стать известно, как будет выглядеть ракета. Первые испытания намечены на 2022 год.

«Ракета OpFires обеспечит СВ США возможностью быстрого поражения целей с позиций, предсказать которые заранее невозможно», — заявили в компании.

В начале декабря прошлого года пресс-служба Пентагона сообщала, что Lockheed Martin получит 989 миллионов долларов на разработку гиперзвукового комплекса под названием «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air Launched Rapid Response Weapon — ARRW, ракета AGM-183A). Ракеты предполагается устанавливать на борту стратегических бомбардировщиков. ВВС США должны получить готовое вооружение уже в 2022 году.

Как отмечали эксперты RT, появление гиперзвукового оружия в арсенале России стало для США неприятным сюрпризом. Речь идет об авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом комплексе «Авангард», а также разработанной гиперзвуковой противокорабельной ракете морского базирования «Циркон». В США признали, что на сегодняшний день не располагают средствами защиты от гиперзвукового оружия возможных противников.