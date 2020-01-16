Транспортные компании Франции лишились более €1 млрд из-за забастовок

Париж, 16 января. Две основные французские транспортные компании оценили ущерб от забастовок против пенсионной реформы в более чем в один миллиард евро, сообщает пресс-служба премьер-министра Франции Эдуара Филиппа.

По его данным французского премьера, убытки Автономного управления парижского транспорта (RATP) составляют почти 200 млн евро, в то время как Национальное общество железных дорог (SNCF) потеряло 850 млн евро.

Власти Франции оценивают снижение денежных поступлений как «весьма крупные финансовые последствия» от протестов, которые продолжаются более 40 дней. Данные о потерях были опубликованы после встречи Филиппа с руководителями RATP и SNCF.

15 января выступая по итогам заседания Совета министров, премьер-министр Франции призвал забастовщиков прекратить акции протеста, отметив, что они уже «достаточно долго продолжаются». В то же время он выразил твердое намерение реализовать пенсионную реформу и лишить льготных условий выхода не пенсию железнодорожников и работников городского транспорта, сообщает «Газета.ру».

Напомним, что серия забастовок во Франции началась 5 декабря 2019 года. В демонстрациях участвуют работники городского транспорта, сотрудники государственных больниц, театров, сферы энергетики, а также представители ряда других профессий. Большинство участников протеста составляют работники SNCF и RATP, что систематически парализует работу транспортной системы. Они выступают проведения пенсионной реформы в стране. Реформа пенсионной системы Франции подразумевает отмену 42 специальных режимов, которыми пользовались некоторые категории граждан. Митингующие уже объявили о намерении провести 24 января новый день всеобщей мобилизации в форме забастовок и манифестаций.