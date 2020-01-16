Зейналова отметила восторженную реакцию россиян на социальные инициативы Путина

Журналистка и телеведущая Ирада Зейналова поделилась своими впечатлениями от инициатив главы государства Владимира Путина в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Ожидания (от послания. — Прим. ФАН) даже более, чем оправданы. Я ожидала меньшее. Я ожидала, что будет поставлен вектор борьбы с бедностью, что уже очевидно – назрело, и невозможно этим не заниматься. Тут вдруг на самом деле много чего было рассказано. Я посмотрела, как обрадовались бизнесмены, которым 210 (статью УК РФ. — Прим. ФАН) практически отменили, как обрадовались — я сейчас смотрела свой Instagram, Telegram – люди, которым пообещали выплаты за второго ребенка увеличить, за третьего еще что-то дать — это что-то невероятное», — поделилась журналистка в интервью Федеральному агентству новостей.

Особое внимание привлекли слова Путина о любви, отметила журналистка.

«Я заметила, насколько вдруг лирично прозвучал президент, когда он сказал: «А теперь о любви». И зал затих. Даже тот, кто дышал, прекратил дышать, потому что президент дальше сказал: «Потому что дети должны рождаться по любви, поэтому их надо кормить, и, товарищи, соберитесь, включите голову, давайте работать», — сказала Зейналова.

По ее словам, это напомнило старую шутку о видах любви — к партии и к Родине.

«Слава богу, что он в таких лирических образах, контактных, понятных подает этот вопрос. Потому что, если чиновники не понимают, что нужно работать просто так, зайдем с этой стороны. Надеюсь, что у них как-то там прорвет», — сказала собеседница агентства.

При этом она обратила внимание, что «есть бешеное количество документов, которые ограничивают возможность помощи».

«И ты не можешь нарушить эти документы, потому что тогда ты сам сядешь, будучи чиновником. Вот если бы с этим разобрались — вообще здорово было бы», — указала Зейналова.

Телеведущая также ответила на вопрос о том, были ли для нее ожидаемы предложения российского лидера по изменению Конституции.

«Конечно, это же все обсуждали — все telegram-каналы, все эти мамкины аналитики. Все говорили: «О, сейчас будут изменения в Конституцию. Он сделает так, чтобы после того, как закончится новый президентский срок, он смог занять другую должность». Нет, послушайте, Конституция является живым документом. Это наш основной закон. Как мы знаем, даже наши настольные книги меняются с возрастом, с развитием. Конституция тоже развивается. Она не является «Биллем о правах», который не меняется никогда. У каждой нормальной страны Конституция меняется. Сейчас у нас такой этап. Я ожидала этого», — отметила Зейналова.

Кроме того, журналистка оценила и инициативы, связанные с работой Госдумы. По словам Зейналовой, это предложение — ответ на запрос общества, а новые возможности и полномочия — это, прежде всего обязанности.

«Если ты можешь это сделать — ты это сделать обязан. Ты не можешь отмазываться: «Что вы, я просто депутат, поэтому я не могу этого сделать». Нет. Ты идешь и работаешь. Почему? Потому что у тебя отличная машина, отличный костюм, отличная пенсия, отличная работа в Москве. Вперед — работать — это запрос общества. А смогут ли депутаты справиться с этим запросом — это большой вопрос», — указала она.

При этом Зейналова отметила, что «депутаты, замечательные ребята»