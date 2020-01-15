ЦПВС опроверг сообщения западных СМИ о помехах патрулям РФ в Сирии со стороны США

Дамаск, 15 января. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии назвал не соответствующей действительности информацию о том, что подразделения вооруженных сил США препятствовали российскому патрулированию в провинции Хасека. Об этом заявил руководитель ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

«Публикации отдельных зарубежных интернет-ресурсов о якобы имевшем место воспрепятствовании российскому патрулированию в провинции Хасеке со стороны подразделений вооруженных сил США не соответствуют действительности», — сказал он.

Боренков напомнил, что между командованием российской группировки в Сирии и операционным центром ВС США на Ближнем Востоке продолжает функционировать постоянный канал связи, благодаря которому США и Россия могут координировать действия своих сил в регионе.

Генерал-майор добавил, что военная полиция России продолжает патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака. Все мероприятия проводятся по утвержденным планами и без происшествий.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран.