«Единая Россия» поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Москва, 16 января. «Единая Россия» поддержит кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на пост председателя правительства Российской Федерации, сообщают в пресс-службе партии.

Ранее стало известно, что Владимир Путин внес на рассмотрение парламента кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Госдума рассмотрит назначение Мишустина 16 января 2020 года

«Партия поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Уверены, что фракция «Единой России» в Государственной думе также поддержит его кандидатуру на должность председателя правительства», — передают в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак будет принимать участие в заседании парламентской фракции ЕР.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев прокомментировал RT внесение в парламент кандидатуры Мишустина на должность председателя правительства.

«Завтра в 9 часов утра фракция «Единая Россия» будет заседать, там будет присутствовать Мишустин Михаил Владимирович, формат будет обычный: вопросы, ответы, его выступление и решение фракции», — рассказал Шхагошев.

15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым​​​. Медведев будет исполнять функции ВрИО до назначения нового премьер-министра.