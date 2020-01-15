Депутат Рады Рабинович считает «унижением Украины» поведение делегации Украины в ПАСЕ

Киев, 15 января. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы «прямым унижением Украины».

В начале недели комитет Рады одобрили постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ. Теперь документ должен одобрить украинский парламент. При этом ранее Киев отказался участвовать в сессии после возвращения в ПАСЕ российской делегации.

Рабиновича возмутил тот факт, что изначально Украина заявляла, что не будет участвовать в январской сессии, а после изменила свое решение.

«Они корчат из себя клоунов, не понимая, что такой троллинг хорош в стране, где происходит революция. В Европе вообще не понимают, что происходит и почему эти клоуны так несерьезно ведут себя с международными институтами… Такое поведение — прямое унижение Украины», — цитирует слова Рабиновича пресс-служба партии.

При этом парламентарий подчеркнул, что украинской делегации необходимо вернуться к работе в ПАСЕ.

Делегация РФ в ПАСЕ весной 2014 года из-за событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Через год ПАСЕ два раза рассматривала вопрос о восстановлении полномочий Москвы, но тогда антироссийские рестрикции лишь усиливались. В ответ российская сторона сообщила об отказе работать на таких условиях и в последующие годы перестала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. В июне прошлого года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полной мере.

В ответ бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию Ассамблеи, передавала «Газета.ру».

Во вторник вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская делегация решила вернуться в ПАСЕ после того, как ее попросили «партнеры». По его словам, Украина возвращается в организацию для того, чтобы оспорить право участия в ней представителей Российской Федерации, часть из которых была выбрана в Крыму.