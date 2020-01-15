Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте

Бейрут, 15 января. Правоохранительные органы Ливана разогнали толпу протестующих на улице Мар-Ильяс вблизи от здания посольства России в Бейруте. Сообщается, что полицейские применили гранаты со слезоточивым газом.

Демонстранты требовали освобождения ранее арестованных участников протестных акций. Задержанные были доставлены в казарму ливанской жандармерии рядом со въездом на улицу Мар-Ильяс. Согласно имеющимся данным, активисты были задержаны за бросание камней в стражей правопорядка.

Советник российского посольства в Ливане передает, что на территории дипломатического представительства разорвались две слезоточивые гранаты. Дипломат отмечает, что никто из работников посольства не пострадал.

Как сообщает «Газета.ру», в декабрьских протестах в Бейруте было задержано более 50 митингующих. Массовые протестные демонстрации начались по всему Ливану еще в октябре, катализатором недовольства населения стало решение властей обложить налогом звонки в мессенджерах и поднять налоги на табачную продукцию.