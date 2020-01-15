Мирные жители продолжают покидать Идлибскую зону деэскалации в Сирии

Дамаск, 15 января. Мирные жители выходят с территорий Идлибской зоны деэкалации, подконтрольных незаконным вооруженным формированиям (НВФ) в районы, подконтрольные сирийской армии. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«Продолжается выход мирных жителей из контролируемых вооруженными группировками районов Идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам. Пункты пропуска «Абу-Эд-Духур» в провинции Идлиб, «Эль-Хадер» в провинции Алеппо и «Хабит» в провинции Хама начали функционировать 13 января 2020 года с 12.00 по местному времени (13.00 по московскому времени)», — сообщил Боренков.

В российском ЦПВС также призвали командиров бандформирований прекратить вооруженные провокации и встать на путь мирного урегулирования ситуации, а также отказаться от препятствования выходу мирных жителей через открытые пункты пропуска.

Напомним, конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Москва помогает Дамаску в борьбе с терроризмом: более четырех лет назад российская авиация нанесла первые удары по боевикам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 после обращения к России президента Сирии Башара Асада с просьбой о помощи.

1 Организация запрещена на территории РФ.