Макрон поделился ожиданиями от предстоящей конференции по Ливии в Берлине

Париж, 15 января. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется на пользу от предстоящей конференции по ливийскому кризису в Берлине.

Макрон выразил надежду, что Берлинская конференция принесет пользу в решении ливийского кризиса. Французский президент в ближайшие дни примет решение, принимать ли участие в конференции.

Напомним, 12 января Макрон с российским коллегой Владимиром Путиным провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили урегулирование кризиса в Ливии «в контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле», сообщала «Газета.ру». Главы государств указали на важность соблюдения обеими сторонами конфликта в Ливии режима прекращения огня и заявили о готовности содействовать мирному урегулированию ситуации.

Берлинская конференция состоится 19 января, в ней примут участие Россия, Турция, Великобритания, США, Египет, Алжир, ОАЭ, Китай, а также представители ООН и стран ЕС. Ожидается, что по итогам встречи будет принято соглашение об урегулировании конфликта, которое установит в Ливии единое правительство и подчиняющуюся ему единую армию.

Отметим, что Россия внесла большой вклад в примирение враждующих сторон в Ливии. Вместе с Турцией она предложила проект введения режима прекращения огня, а также устроила прямые переговоры между командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Предложение ввести режим тишины в Ливии поступило со стороны президента РФ и его турецкого коллеги 8 января. Главы государств призвали стороны конфликта прекратить боевые действия с 12 января.