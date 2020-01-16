Депутат Сухарев назвал ожидаемым решение об уходе правительства РФ в отставку

То, что правительство может уйти в отставку, для многих было ожидаемо. Удивило то, что это было сделано в день, когда президент озвучил послание Федеральному собранию. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Иван Сухарев.

«Для некоторых это было ожидаемо. Постоянно этот слух муссировался, что правительство должно уйти в отставку. Что и произошло. Но достаточно неожиданный день был выбран для этого. Этот день совпал с посланием президента Федеральному собранию, которое также прошло в целом в нетрадиционный день – 15 января», — отметил Иван Сухарев.

Парламентарий отметил социальную направленность нынешнего послания президента и важность акцента на отрицательные демографические тенденции в стране.

Что же касается грядущих изменений в Конституцию России и сроков их вступления в силу, тут депутат подчеркнул, что важно, прежде всего, услышать мнение граждан страны.