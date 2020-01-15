Метеорологи признали 2019 год вторым самым теплым в истории наблюдений

Москва, 15 января. Минувший 2019 год признан вторым из самых теплых в истории метеонаблюдений. Первую строчку «рейтинга» он уступает только 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной метеорологической организации (ВМО).

По данным метеорологов, «средняя глобальная температура возросла примерно на 1,1 градуса Цельсия по сравнению с показателями 1850–1900 годов».

Самым теплым в истории наблюдений признан 2016 год, что обусловлено очень сильным феноменом Эль-Ниньо, вызвавшим потепление, и продолжительным изменением климата.

Как сообщают «Известия», по данным ВМО, средние температуры за последние пять лет и за последнее десятилетие были самыми высокими. Генсек ВМО предупреждает, что в случае продолжения эмиссии углекислого газа, «к концу нынешнего столетия температура вырастет на 3–5 градусов».

На прошлой неделе исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что за последние тридцать лет зимняя температура в России увеличилась более чем на два градуса. По его словам, это невероятно большое значение. Он подчеркнул, что глобальное потепление «наиболее заметно оно сказывается именно в умеренных и высоких широтах, как раз там, где мы и живем».

Он заявил, что климатологи обсуждают тенденции сходства нынешней российской зимы с европейскими. Однако по мнению синоптика, такие выводы можно будет делать лишь на основе многолетних наблюдений.

