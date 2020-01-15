Гергиев после послания Путина Федеральному собранию спрогнозировал успешный год для России

Москва, 15 января. Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев высоко оценил послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, заявив, что этот год, очевидно, будет для России успешным.

Гергиев призвал повышать ответственность тех, кто принимает решения и следит за исполнение наиболее серьезных частей программы, озвученных перед народом России.

Также он поддержал слова Путина о материальной помощи российским учреждения культуры и искусства.

«Мы хотим жить в сильной, богатой стране. Стране нужна сильная президентская власть, но не может один человек решать проблему закупки лекарств, особенно если этот человек президент Российской Федерации. Значит, кто отвечает? Кто, в конце концов, должен быть даже наказан, если мы приобретаем лекарства недоброкачественные и так далее? Это всё его беспокоит», — приводит слова дирижера RT.

Гергиев выразил надежду, что 2020 год будет для России успешным.

Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж». Помимо представителей Федерального собрания, на мероприятии присутствовали члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Государственного совета, Общественной палаты и многие другие высокопоставленные лица.