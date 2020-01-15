Макгрегор рассказал, как Нурмагомедов «спрятался за юбкой»

Лас-Вегас, 15 января. Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о «немужском» поступке российского бойца Хабиба Нурмагомедова во время инцидента с автобусом в Нью-Йорке в 2018 году.

Как утверждает Макгрегор, Хабиб струсил и «спрятался за юбками».

«Тогда на парковке я не побоялся и вышел, а он поступил не по-мужски и спрятался за юбками. Он повел себя, как баба», — говорит ирландец.

Макгрегор отмечает, что тот инцидент стал для него более важным событием, чем непосредственно бой с Нурмагомедовым. Конор отметил, что итоги стычки сказались на финальном бое, так как он не был полностью сосредоточен и вышел «на автопилоте».

История на парковке произошла 6 апреля 2018 года у арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке. Ирландец вместе со своим спарринг-партнером Артемом Лобовым атаковали автобус, в котором находились бойцы UFC, в том числе Нурмагомедов. Макрегор разбил окно транспортного средства, в результате чего пострадали несколько американских бойцов. В тот же день Конор явился в полицейский участок, откуда его в наручниках доставили в здание суда. Ему вменялось хулиганство, отягощенное нападением и нанесением урона частной собственности.

В итоге бой Макгрегора и Нурмагомедова состоялся в октябре 2018 года. Тогда россиянин одолел ирландца, проведя удушающий прием в четвертом раунде.

18 января 2020 года в Лас-Вегасе, США пройдет поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне. Если скандальному ирландцу удастся взять верх в этом бою, то тогда он получит возможность провести бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым, передают «Известия».