Боевики в Сирии попытались атаковать позиции САА в провинции Идлиб

Идлиб, 15 января. Действующие в Идлибской зоне деэскалации в Сирии боевики вновь обстреляли позиции вооруженных сил Сирии и мирные населенные пункты, пытаясь спровоцировать правительственные войска на ответные действия. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики на территории «Большого Идлиба» не прекращают обстрелы позиций сирийской армии и мирных населенных пунктов, пытаясь таким образом спровоцировать правительственные войска на ответные действия.

В частности, в ночь на 15 января три отряда боевиков общей численностью около 50 человек при поддержке пикапов с крупнокалиберными пулеметами попытались атаковать позиции правительственных войск в направлении населенных пунктов Хуайн-Эш-Шаар, Самка и Барса провинции Идлиб.

«Огнем артиллерии правительственных войск вооруженные группировки были остановлены и отошли на исходные рубежи», — сообщили в Центре по примирению.

За минувшие сутки было зафиксировано 38 обстрелов со стороны вооруженных группировок. Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсара, Чекурджак, Мукатталь, Сараф, Абу-Асад провинции Латакия; Эль-Хадер, Сабикия, Биньямин, Барагити, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Эс-Салихия, Зайтуна, Гадфа, Абу-Дафна, Балька, Джарджаназ, Хан-Шейхун, Хальбан, Басра, Телль-Кальбе, Суккория, Тертиях, Эль-Касабия провинции Идлиб, Хуайз, Эль-Харука, Кальят-Марза провинции Хама.

Вечером в среду Федеральное агентство новостей сообщало, что в провинции Идлиб артиллерия САА наносит удары по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Новый удар пришелся по позициям террористов в районе города Кафр-Рума. Кроме того, источники сообщали об авиаударах по боевикам в горной местности Джебель аз-Завия, в районе населенных пунктов Сарджа и Баззур.