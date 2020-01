Возросло число жертв взрыва на химзаводе в Испании

Мадрид, 15 января. Число погибших в результате взрыва и последующего за этим пожара на химическом заводе в испанской провинции Таррагона (Каталония) выросло до трех человек.

Как сообщает служба гражданской защиты Каталонии в своем микроблоге в Twitter, в больнице в Валь д'Эброн скончался один из пострадавших. Он был госпитализирован в критическом состоянии.

Вечером во вторник на территории промышленно-индустриальной зоны в испанской провинции Таррагона нефтехимическом заводе IQOXE (завод занимается производством этиленоксида, гликолей и производных этиленоксида) произошел мощный взрыв, передавал RT.

This is why design safety and pipe stress engineering is paramount to the process industry #Tarragona pic.twitter.com/KDNugB5Kfk