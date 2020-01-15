Возросло число жертв взрыва на химзаводе в Испании

Мадрид, 15 января. Число погибших в результате взрыва и последующего за этим пожара на химическом заводе в испанской провинции Таррагона (Каталония) выросло до трех человек.

Как сообщает служба гражданской защиты Каталонии в своем микроблоге в Twitter, в больнице в Валь д'Эброн скончался один из пострадавших. Он был госпитализирован в критическом состоянии.

Вечером во вторник на территории промышленно-индустриальной зоны в испанской провинции Таррагона нефтехимическом заводе IQOXE (завод занимается производством этиленоксида, гликолей и производных этиленоксида) произошел мощный взрыв, передавал RT.

This is why design safety and pipe stress engineering is paramount to the process industry #Tarragona pic.twitter.com/KDNugB5Kfk — Stephen Ford (@WePlantTheSeed) January 15, 2020

Утром в среду спасатели под обломками обнаружили тело сотрудника компании. Погиб также местный житель: железный лист весом около тонны пролетел после взрыва три километра, влетел в окно жилого дома, из-за чего в квартире обрушился потолок.

Сразу после инцидента власти Таррагоны рассказали о возможной химической угрозе, которую мог спровоцировать взрыв, передавала «Газета.ру». Администрация города посоветовала местным жителям оставаться дома, плотно закрывать двери и окна до появления соответствующего разрешения властей.