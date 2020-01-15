Титов назвал Мишустина человеком, которому под силу модернизировать устаревшие системы

Москва, 15 января. Глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин, который был предложен президентом Владимиром Путиным на должность председателя Правительства РФ, создал в стране «центр управления полетами» в налоговой сфере, который «не хуже, чем в Королеве», заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Пресс-служба Кремля передает, что президент внес на рассмотрение в Государственную думу кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Парламент рассмотрит назначение Мишустина 16 января 2020 года, сообщает RT.

Титов считает, что Мишустин тот человек, которому под силу модернизировать устаревшие системы.

«По Мишустину могу сказать, что, конечно, он технократ, который в хорошем смысле этого слова может перевернуть устаревшие, затхлые системы и сделать из них одни из самых современных. Стоит только войти в налоговую службу, центр управления полетами, не хуже, чем космический в Королеве», — отмечает Борис Титов, подчеркнув, что там видны процессы по всей стране, к примеру, можно посмотреть, за какую цену был продан хлеб на Камчатке или сколько заплатил налогов ИП Сидоров в Калининграде.

По словам Бориса Титов, на данный момент Мишустин один из тех, кто понимает экономику лучше всех в стране. Уполномоченный по защите прав предпринимателей отмечает, что глава ФНС применял свои навыки в интересах государства и четко выполнял поставленную задачу — повышать доходы бюджета. Теперь же перед ним будут бюджеты бизнеса, домохозяйств и всего населения России.

«Бюджет страны в целом — это сумма всех этих бюджетов. От того сможет ли он найти баланс между этими бюджетами, а еще предложить новые пути в экономической политике, которые бы привели к росту, росту инвестиций, росту бизнеса, росту экономики и будет зависеть его новый успех. А эта задача посложнее, чем чисто фискальная», — резюмировал Борис Титов.

15 января 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым​​​. Медведев будет исполнять функции ВрИО до назначения нового премьер-министра.