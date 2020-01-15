Путин высоко оценил значение Гайдаровского форума

Москва, 15 января. Сайт Кремля опубликовал приветствие, направленное президентом России Владимиром Путиным участникам, организаторам и гостям XI Гайдаровского форума.

Президент обратил внимание, что Гайдаровский форум остается одной из наиболее авторитетных дискуссионных площадок. Его участники работают над решением проблем современности.

«За прошедшее время ваш форум заслужил авторитет как востребованная площадка для обсуждения актуальных социально-экономических проблем современности. Важно, что с каждым годом он привлекает внимание все большего количества участников, среди которых - известные российские и зарубежные ученые, эксперты, политики, представители делового сообщества», — оценил значение мероприятия глава государства.

Путин выразил уверенность в том, что участники форума смогут обменяться положительным опытом и лучшими мировыми практиками в ходе открытых и плодотворных дискуссий. По словам президента, на форуме могут быть выработаны конструктивные подходы к решению целого ряда приоритетных задач, которые возникают перед Россией.

Напомним, что Гайдаровский форум – крупнейшая международная научно-практическая конференция в области экономики, которая с 2010 года проводится в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 90-х Егоре Гайдаре. В этом году форум пройдет уже в 11-й раз.