Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Депутат Рыжак считает, что Путин дал старт новой политической жизни в стране

55
0 Оставить комментарий

Депутат Рыжак считает, что Путин дал старт новой политической жизни в стране

Президент РФ Владимир Путин, руководствуясь реальным положением дел, совершенно осознанно дал старт новой политической жизни в стране. Речь идет о решении задач, которые напрямую обращены в сторону человека. Социальные инициативы, озвученные в послании — это отражение солидарной позиции фракций в Государственной думе. Так в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал послание президента Федеральному собранию депутат Государственной думы Николай Рыжак.

«Не решив проблемы людей, мы никогда не решим те задачи, о которых говорил президент, в полной мере. У нас не так много времени на раскачку. Нужно уделять внимание социальным вопросам, народу, тогда и народ будет решать все поставленные задачи с желанием, понимая, что о нем заботятся, и он делает это для страны, для своей семьи», обратил внимание Рыжак.   

Парламентарий обратил внимание, что глава государства получает информацию и от губернаторов, и от Общероссийского народного фронта, Общественной палаты, других общественных организаций.

«Мы постоянно поднимали вопрос о сбережении народа, создании условий для материнства и так далее. Все вместе мы видимо сумели показать, что эти меры назрели. Их нужно решать на данном этапе развития. Гражданское общество не молчит, средства массовой информации вы же тоже понимаете, что народ поднимает эти вопросы – бедности, беспризорности, демографии. Сейчас надо быстро, засучив рукава, работать. Президент дал старт сознательному, созидательному труду, подкрепленному заботой о каждом человеке», — подытожил Рыжак.

 

Новости партнеров

Новости партнеров