Депутат Рыжак считает, что Путин дал старт новой политической жизни в стране

Президент РФ Владимир Путин, руководствуясь реальным положением дел, совершенно осознанно дал старт новой политической жизни в стране. Речь идет о решении задач, которые напрямую обращены в сторону человека. Социальные инициативы, озвученные в послании — это отражение солидарной позиции фракций в Государственной думе. Так в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал послание президента Федеральному собранию депутат Государственной думы Николай Рыжак.

«Не решив проблемы людей, мы никогда не решим те задачи, о которых говорил президент, в полной мере. У нас не так много времени на раскачку. Нужно уделять внимание социальным вопросам, народу, тогда и народ будет решать все поставленные задачи с желанием, понимая, что о нем заботятся, и он делает это для страны, для своей семьи», — обратил внимание Рыжак.

Парламентарий обратил внимание, что глава государства получает информацию и от губернаторов, и от Общероссийского народного фронта, Общественной палаты, других общественных организаций.