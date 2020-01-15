سوريا 15 كانون الثاني / يناير: الهجوم الإسرائيلي على قاعدة "تي4" الجوية ، قصف المسلحون لحلب

سوريا ، 15 يناير. هاجم سلاح الجو الإسرائيلي قاعدة "تي4" الجوية في سوريا بطائرات بدون طيار. تواصل الجماعات الإرهابية قصف مدينة حلب.

الهجوم الاسرائيلي على قاعدة جوية سورية

شن سلاح الجو الإسرائيلي ، بمساعدة طائرات بدون طيار ، ضربة صاروخية على مطار "تي4" العسكري (تياس) ، الواقع في محافظة حمص الشرقية في الجمهورية العربية السورية. وقع الهجوم على القاعدة الجوية مساء الأربعاء.

ووفقًا للمصدر ، فقد تم إسقاط بعض الصواريخ التي اطلقها سلاح الجو الإسرائيلي على المطار ، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي السورية. وتفيد التقارير أن الهجوم قد نفذ تحت غطاء الظلام - في 22.10 بالتوقيت المحلي. سقطت أربعة صواريخ في المطار ، مما تسبب في بعض الأضرار المادية. لا توجد معلومات حول القتلى والمصابين.

وفقًا للسياسيين والخبراء الروس ، فإن الهجوم على المطار السوري هو محاولة أخرى من جانب الولايات المتحدة للضغط على إيران ، وفي هذه الحالة على أيدي حليفها الأكثر إخلاصًا في منطقة الشرق الأوسط – إسرائيل. في هذه الحالة ، وبدون مورد ، أو خوفًا من الضرب مباشرة على الأراضي الإيرانية ، تحاول الولايات المتحدة ، بمساعدة إسرائيل ، ضرب حلفاء إيران (ولا سيما القوات الشيعية) في بلدان أخرى - سوريا والعراق.

دفعت طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الفضاء الروسية المتطرفين الأكراد بعيدا عن الدورية

قامت مروحية روسية من طراز "في كي اس" بطرد المتطرفين الأكراد وأنصار حزب العمال الكردستاني ، الذين حاولوا الوقوف في وجه الدورية الروسية التركية بالقرب من مدينة كوباني في شمال سوريا.

حلقت مروحية روسية على الطريق الذي تحركت فيه الدورية المشتركة لقوات الاتحاد الروسي وتركيا ، وأطلقت النار على المصائد الحرارية. حاول المتطرفون الأكراد ، المسلحون بالحصى ، مهاجمة الدورية.

تم تسجيل الحوادث بين الأكراد المتطرفين والدوريات الروسية التركية في وقت سابق. على سبيل المثال ، في نوفمبر 2019 ، تم إلقاء على قافلة من العربات المدرعة للاتحاد الروسي وتركيا بالحجارة وقنابل المولوتوف من الأكراد. وورد أن استفزازات المتطرفين الأكراد قد تتسبب في استئناف تركيا لعملية مكافحة الإرهاب.

وقعت العملية التركية "نبع السلام" ضد المسلحين الأكراد في الفترة من 9 إلى 22 أكتوبر 2019 وكانت تتألف من إنشاء منطقة أمنية بالقرب من الحدود السورية التركية.

العشرات من السوريين المسالمين يمروا عبر الممر الإنساني في الخضيرة لليوم الثاني على التوالي

يمر عشرات المدنيين عبر الممر الإنساني في الخضيرة في حلب لليوم الثاني على التوالي ، تاركين المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون. جاء ذلك من مكان الحادث من قبل مراسل خاص لوكالة الأنباء الفيدرالية "فان".

يتم استقبال المواطنين من قبل ممثلي السلطات السورية والجيش الروسي. سبق للإرهابيين الذين تم الاستيلاء عليهم من قبل الإرهابيين كدروع بشرية ، أنهم يعودون الآن إلى قراهم ومدنهم. يتم نقلهم بالحافلة إلى المناطق الآمنة. بمشاركة المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة يقدمون المساعدة الطبية.

افتتحت الحكومة السورية ، بمشاركة المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ، ثلاثة ممرات إنسانية معبر الخضراء وأبو ضهور.

مسلحون يهاجمون المناطق السكنية بحلب بقاذفات القنابل اليدوية

على الرغم من وقف إطلاق النار ، تواصل الجماعات الإرهابية قصف مدينة حلب السورية. إصابة مدنيين في مناطق مختلفة من المدينة وضواحيها نتيجة القصف من قاذفات القنابل اليدوية.

وفقًا لمراسل خاص لوكالة الأنباء الفيدرالية "فان" ، فإن المدنيين يصابون في مناطق مختلفة من المدينة وضواحيها نتيجة القصف من قاذفات القنابل اليدوية. بالإضافة إلى ذلك ، يلحق المسلحون أضرارًا كبيرة بالمباني وممتلكات المواطنين في جميع أنحاء المدينة.

الآن الإرهابيون يعتمدون على الضواحي الغربية لحلب. من هناك ، تهاجم الجماعات المسلحة غير الشرعية المناطق السكنية في المدينة والمستوطنات القريبة. يواصل المقاتلون في سوريا قصف المستوطنات في محافظة حلب ، متجاهلين وقف إطلاق النار في منطقة تصعيد إدلب.

أذكر أنه في وقت سابق وافقت موسكو وأنقرة على وقف القتال في محافظة إدلب من 00.00يوم 12 يناير. في الوقت نفسه ، أوقفت قوات الحكومة السورية الهجوم على المسلحين في 9 يناير ومع ذلك ، فإن هذا لم يمنع المتطرفين من شن هجمات جديدة على جنود القوات السورية والمستوطنات التي يعيش فيها المدنيون.