Палата представителей проголосовала за передачу обвинений против Трампа в Сенат

Вашингтон, 15 января. Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу обвинительного заключения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат.

Резолюция преодолела 217 необходимых голосов. Документ также одобряет фамилии семи обвинителей (управляющих), которые будут представлять Палату представителей в судебном процессе.

Как сообщалось ранее, судебный процесс в Сенате может начаться только после того, как Палата представителей передаст сенаторам обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. Это также даст возможность выделить средства из бюджета на проведение судебного процесса в Сенате.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл накануне сообщил журналистам, что процедура импичмента Трампа может начаться в Сенате уже 21 января.

Трамп стал третьим президентом в истории США, кому объявили импичмент. По мнению демократов, он задерживал одобренную Конгрессом военную помощь Киеву, требуя от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против сына Джо Байдена Хантера, передавала «Газета.ру». Демократы указывают, что Трамп якобы превысил свои полномочия, после чего создавал препятствия проведению расследования по данному факту.

Сам глава Белого дома опровергает все обвинения, называя происходящее «охотой на ведьм».