نشرة أخبار ليبيا ، 15 يناير: اتفاقية وقف إطلاق النار مستمر في ليبيا

ليبيا ، 15 يناير (كانون الثاني):

أشاد جروشكو بالتعاون بين روسيا والغرب بشأن ليبيا،

والاتحاد الروسي لا يستهين بالوضع برفض المشير حفتر توقيع الاتفاق في اجتماع موسكو، ووصف كونوفالوف المحادثات بشأن ليبيا التي عقدت في موسكو بأنها ناجحة.

وأشاد جروشكو بالتعاون بين روسيا والغرب بشأن ليبيا

يظهر التفاعل الحالي بين روسيا والدول الغربية في ليبيا أن هناك إمكانية حقيقية لتوحيد الجهود لحل المشاكل. صرح بذلك نائب وزير الخارجية الكسندر جروشكو.

أثنى ممثل وزارة الخارجية على التعاون الدولي بشأن القضية الليبية.

وقال الدبلوماسي في منتدى جيدار، إننا نرى أن التحالفات تأتي لتحل محل الآليات التنظيمية، التي يتحد المشاركون فيها بفهم واضح للمهام وفهم الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون.

حسب جروشكو، فإن ما يحدث في الاتجاه الليبي اليوم يُظهر فرصة للانضمام إلى الجهود، حيث تتعاون البلدان على أساس مبادئ مشتركة من أجل تحقيق أهداف مشتركة.

يعتقد السياسي أن هذه الممارسة هي مثال جيد ، حيث تثبت الحاجة إلى التخلي عن "التفضيلات الأيديولوجية المعروفة" ، وتتيح للمرء "الرؤية بعيون مفتوحة" حقيقة لم يعد من الممكن فيها إنشاء "جزر من الرخاء والأمن حول الاتحاد الأوروبي أو حول الناتو".

يوم الأحد 19 يناير ، سيعقد مؤتمر واسع النطاق حول ليبيا في برلين. خاصة بالنسبة لتنفيذ الآليات التي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات، حيث سيتم تشكيل مجموعة من 39 شخصًا.

سيحضر المؤتمر ممثلان رئيسيان للأطراف المتصارعة في ليبيا: رئيس حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية في ليبيا فايز سراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

حظي المبادرة الألمانية لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأشار الرئيس الروسي إلى أنه من أجل فعالية هذا الحدث ، من الضروري دعوة الدول المهتمة بحل الأزمة في الدولة الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك ، أكد بوتين على أن القرارات المتخذة في برلين يجب أن يتم الاتفاق عليها مع الأطراف المتصارعة في ليبيا.

بفضل جهود روسيا وتركيا ، جرت محادثات سابقة حول القضايا الليبية في موسكو. حضر الاجتماع الذي عقد في 13 يناير وزراء الخارجية والدفاع الروسي والتركي. بالإضافة إلى ذلك ، وصل حفتر والسراج إلى العاصمة. لم ينتهي الاجتماع بتوقيع الاتفاقيات. حيث توقع الخبراء نتائج مختلفة.

روسيا لا تستهين في رفض حفتر التوقيع على اتفاق في اجتماع في موسكو

لا ترى روسيا أي شيء في أن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، لم يوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار عقب محادثات في موسكو. صرح بذلك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

بفضل جهود روسيا وتركيا ، عقدت مفاوضات يوم الاثنين الماضي في موسكو لحل الوضع في الدولة الأفريقية. لم يصل حفتر إلى العاصمة الروسية فحسب ، بل وصل أيضًا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز سراج.

قال لافروف إن حفتر بحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور مع الناس، لذلك طلب تأجيل إبرام أي اتفاقات.

"نحن لا نريد أن نقلل من هذا الوضع. وقد حدث هذا بالفعل في الماضي ، وعقدت اجتماعات بشأن ليبيا في باريس ، في باليرمو ، في أبو ظبي ، "أوضح الوزير في المؤتمر الدولي" حوار رايسينا "في الهند.

على الرغم من حقيقة أن قائد الجيش الوطني الليبي لم يبرم اتفاقًا مع حكومة الوفاق الوطني ، إلا أن الهدنة في البلاد لا تزال تعمل.

اقترح الهدنة رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأشاروا إلى أن الاستقرار في ليبيا لن يتحقق إلا إذا كان هناك حوار شامل بين الطرفين ، والذي ينبغي إجراؤه تحت رعاية الأمم المتحدة على أساس اتفاق عام 2015.

دعت وزارة الدفاع الروسية إلى تحقيق اتفاق من حيث المبدأ بين الأطراف المتحاربة للحفاظ على وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى والنتيجة الرئيسية للاجتماع في موسكو.

تحافظ الأطراف المتحاربة على وقف القتال في ليبيا

الجيش الوطني الليبي وما يسمى بحكومة الوفاق الوطني يلتزمان بوقف إطلاق النار.

كِلا طرفي النزاع ، وعلى الرغم من الخطاب العدواني ، لا يرتكبان أفعالاً تعوق عملية التهدئة. كانت المحادثات الليبية في موسكو يوم 13 يناير ناجحة: كل من رئيس الوزراء لما يسمى بحكومة الوفاق ، فايز السراج ، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ، وافقوا من حيث المبدأ عند مناقشة الحاجة إلى وقف غير محدود للأعمال العسكرية.

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الأطراف تمكنت من التوصل إلى تفاهم ، على الرغم من أن قائد الجيش الوطني الليبي لم يوقع بعد وثيقة بشأن إبرام اتفاقية الهدنة. ستعقد الجلسة الثانية للمفاوضات يوم الأحد 19 يناير في العاصمة الألمانية - برلين.

وصف كونوفالوف المحادثات التي عقدت في موسكو بشأن ليبيا بأنها تقدم كبير

كانت المفاوضات بشأن ليبيا في موسكو بموافقة الطرفين على الاستمرار غير المحدود لوقف الأعمال القتالية بمثابة تقدم حقيقي في تسوية النزاع الليبي.

وفقا للخبير العسكري إيفان كونوفالوف ، فإن حقيقة الاجتماع والمفاوضات في موسكو ، بين قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر و ممثلي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج هو بالفعل انفراج.

"رغم أن حفتر لم يوقع على الاتفاق النهائي ، فإن مواقفه ومتطلباته لها ما يبررها تمامًا. يتطلب حل العديد من الجماعات الإرهابية التي تعمل الى جانب حكومة الوفاق الوطني. على العموم ، حققت موسكو نجاحاً في طريق تسوية النزاع الليبي.

وفقًا للخبراء ، لم تؤد البلدان الغربية ولفترة طويلة إلا إلى تفاقم الوضع في ليبيا ، في حين يريد سكانها السلام والهدوء. ترى أطراف النزاع الاتحاد الروسي وسيطاً يمكنه وضع حد للحرب الأهلية في البلد الشمال إفريقي. وبالتالي ، تصبح روسيا اللاعب الرئيسي في تسوية نزاعات الشرق الأوسط.

في 13 يناير 2020 ، عقدت مفاوضات بشأن ليبيا في موسكو بمشاركة رؤساء وزارتي الخارجية والدفاع في روسيا وتركيا. كما حضر المارشال خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج. ومع ذلك ، بعد أن أصبح معروفًا أن السراج رفض مقابلة حفتر. غادر المشير حفتر موسكو دون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني الليبية. تم تأجيل توقيع الوثيقة لبعض الوقت ، لكن نظام الصمت في الدولة الأفريقية يتواصل.