Послание президента Федеральному собранию. ФАН-ТВ

Сегодня все внимание было приковано к столичному Манежу, где глава государства Владимир Путин огласил свое уже 16 послание Федеральному собранию, документ о перспективах нашей страны.

В зале пресс-центра работало около 900 журналистов из разных стран мира. Корреспонденты непрерывно писали текстовые сообщения, выходили в прямые эфиры, внимали речи президента, стараясь не упустить ни одного его слова. У каждого из них были и свои личные ожидания.

«От послания я жду сконцентрированности на внутренних проблемах, в первую очередь, на борьбе с бедностью и, вообще, на улучшении жизни», — делится с корреспондентом ФАН журналист Андрей Добров.

«Я ожидаю, что он (В.В.Путин) будет говорить о ситуации в мире, и именно на Ближнем Востоке», — надеется корреспондент из Сирии Хавлла Хошави.

Владимир Путин в Послании говорит о сохранении народов России, создании масштабной системы поддержки семей, в частности — расширении программы предоставления материнского капитала и доплат малообеспеченным семьям.

«С января текущего года, семьи, чьи доходы не превышают прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как это было ранее, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране — это более 11 тысяч рублей на одного ребенка в месяц. Хорошо понимаю, что пока дети не пошли в школу, маме, зачастую, трудно совмещать работу и уход за ребенком. В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно», — отмечает глава государства.

Стране необходимы изменения в медицине. С 1 июля будут запущены региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. На их реализацию уже выделено 550 млрд рублей.

«В этом году мы должны, как и предусмотрено в профильном национальном проекте, завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. У специалистов на местах должны быть возможности оказывать реальную помощь людям», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава Государства отметил труд педагогов. Необходимо сократить диспропорцию их зарплат. Еще одна мера коснется малого бизнеса — региональным предпринимателям компенсируют часть выпадающих доходов от предоставления налогового вычета. Президент отметил, что 2020 год — рубежный. Перед Россией стоят прорывные, исторические задачи.

Послание Федеральному собранию — документ, от которого зависит жизнь страны. Выступление президента слушали более 1300 официальных лиц: члены Совета Федерации и правительства, губернаторы и руководители судов, представители региональных заксобраний и депутаты Государственной Думы.

«Надо идти работать, выполнять послание президента, для «Единой России» это очень важно. Поэтому наша задача сейчас все, о чем сказал президент, не просто воспринять, а детально отработать каждый из этих пунктов, и обеспечить не только принятие необходимых законодательных изменений, но и контроль», — отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В центре послания — вопросы образования: ускорение темпов строительства школ и детских садов, увеличение бюджетных мест в вузах. В ближайшее время примут закон об организации бесплатного детского питания в начальных классах школ.

«Мы уже рассмотрели законопроект на комитете во втором чтении. Мы боремся с правительством очень активно, чтобы его принять как можно скорее. Сопротивление очень большое. То, что президент сказал, это значит, что закон будет принят в ближайшие недели», — пояснил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Еще одна тема — интернет. Каждый гражданин получит бесплатный доступ к социально значимым отечественным сетевым ресурсам.

«Речь о необходимости опоры на российские технологические продукты, решения, платформы, о чем говорил президент, ставил соответствующие задачи. Мы должны перерезать эту пуповину зависимости стопроцентной от западных операционных систем, вкладывать деньги и силы в развитие отечественных платформ, тем более, они есть. И еще одна тема, которую президент затронул, — про бесплатный доступ, бесплатный интернет на всей территории страны, для людей, прежде всего, к отечественным сервисам», — поделился журналист и член общественной палаты России Александр Малькевич.

«Мы сейчас обеспечили свою независимость от внешнего влияния: и от военного, и от политического, и экономического. Можно направить все свое внимание на внутренние проблемы, на решение тех вопросов, которые являются самыми актуальными. На первом месте демография. К сожалению, смертность превышает рождаемость, и численность населения сокращается в стране. Государство может нормально развиваться, существовать и иметь перспективу, если есть люди. Абсолютно правильно обозначена ключевая проблема, на это сейчас будет упор», — рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Пожалуй, главный резонанс после речи Владимира Путина вызвало заявление Дмитрия Медведева, о том, что правительство России в полном составе уходит в отставку. Премьер отметил, что это правильное решение на фоне необходимости изменить Конституцию и в целом баланс власти.

«Скорее всего, кроме поправок в Конституцию, придется готовить федеральный конституционный закон о Госсовете. Дальше, мы знаем, что президент предложил увеличить полномочия Государственной Думы и Совета Федерации. Это утверждение премьер-министра, его заместителей и министров за исключением федерального блока, который относится к его компетенции — это силовики. Силовиков, как мы слышали, будет согласовывать Совет Федерации, а всех остальных членов кабинета — утверждать Государственная Дума», — пояснил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

На мероприятии в московском Манеже также присутствовали общественные деятели и главы всех традиционных религиозных конфессий.