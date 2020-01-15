Депутат Чернышов объяснил акцент в послании Путина на социальные вопросы

Президент России Владимир Путин выступил с прекрасными предложениями, направленными на изменения в сфере образования. Такое мнение по итогам послания главы государства Федеральному собранию озвучил депутат Госдумы Борис Чернышов.

«Прекрасные предложения. Важны инициативы, связанные со сбережением здоровья школьников – это, в частности, бесплатное горячее питание», — сказал депутат.

Особого внимания и поддержки также заслуживают вопросы, связанные с увеличением контрольных цифр приема на бюджетные места, отметил он.

«Самое важное, что мы уходим в региональную специфику, региональные вузы, уменьшая нагрузку на московские вузы», — указал парламентарий.

Он также добавил, что акцент на семью в послании связан с тем, что «это сейчас волнует людей».

«Внешнеполитический тренд уступает место вопросам, связанным с социальной политикой, семьей – это крайне актуально. Вопросы бедности, к сожалению, возникают у тех, у кого двое и более детей, поэтому к ним такое внимание», — подытожил Чернышов.

Напомним, в среду глава Кабмина Дмитрий Медведев сообщил главе российского государства Владимиру Путину, что правительство уходит в отставку в полном составе. Российский лидер предложил Медведеву должность заместителя председателя Совета Безопасности, в рамках которой он займется темами безопасности и обороноспособности. Уже через несколько часов пресс-служба Кремля проинформировала, что Путин внес на рассмотрение в Государственную думу кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьера.