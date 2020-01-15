Посольство РФ выразило протест по поводу правового произвола США в отношении Бута

Москва, 15 января. Российское посольство в США заявило протест в связи с переводом Виктора Бута в тюремный спецблок с дополнительными режимными ограничениями. Об этом в среду сообщило министерство иностранных дел РФ.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что в последний раз подобные меры применялись к Буту более трех лет назад, и не исключило попытку давления администрации тюрьмы на россиянина.

МИД РФ заявил, что американские власти неоднократно нарушали права российского гражданина. Сперва американский суд приговорил его к тюремному заключению по обвинению в торговле оружием, основываясь лишь на показаниях агентов-провокаторов. Затем ему отказали в свидании с женой и дочерью, которым не выдавали визы. Теперь — меняют режим содержания без видимых на то причин.

«По всей видимости, тюремная администрация решила вернуться к практике морального давления и запугивания нашего соотечественника. Продолжим принимать все возможные меры для защиты его прав», — рассказали РИА Новости в министерстве.

Ранее сообщалось, что Виктора Бута перевели в специальный блок для террористов. Россиянина обвиняют в поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая в США считается террористической. В 2008 году его задержали в Бангкоке по запросу Вашингтона. В 2010 году Бута экстрадировали в США, где его приговорили к 25 годам тюремного заключения и штрафу в 15 миллионов долларов.