Володин высоко оценил опыт и профессионализм Мишустина

Москва, 15 января. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что глава ФНС Михаил Мишустин, который был выдвинут президентом РФ на пост премьер-министра, обладает большим опытом в сфере финансов и налогового законодательства.

«Кандидатуру Мишустина в Думе знают. Это человек, который себя зарекомендовал, создав фактически, если хотите, с нуля высокотехнологичную Федеральную налоговую службу с использованием современных технологий, цифровой экономики», — пояснил председатель Госдумы.

Он также добавил, что Мишустин является профессионалом в сфере финансов и налогового законодательства, который хорошо ориентируется в региональной специфике. Кроме того, Мишустин обладает знаниями и опытом в других сферах государственной деятельности.

«Он хорошо знает в том числе другие сферы, потому что руководитель налоговой службы, как правило, должен знать много смежных вопросов», — добавил Володин.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. В этот же день глава государства провел рабочую встречу с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. Президент предложил Мишустину занять должность премьер-министра РФ. Мишустин принял предложение главы государства возглавить правительство РФ, после чего Путин внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.

16 января Михаил Мишустин встретится с членами фракций нижней палаты парламента, после чего депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о его назначении на пост главы правительства РФ.