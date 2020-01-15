Трамп назвал условие для отмены пошлин на товары из Китая

Вашингтон, 15 января. Торговые пошли на товары из Китая будут отменены в США только после выработки второй части торговой сделки между обеими странами. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

«Я оставляю их [пошлины], потому что в противном случае у нас не будет козырей для переговоров. <...> Но они все уйдут, как только мы закончим вторую фазу», — сказал американский лидер.

Речь идет о сохранении пошлин в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов, а также 7,5% на товары объемом еще 120 миллиардов долларов, об этом ранее сообщал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Отмечается, что также будет предусмотрен «конкретный механизм реализации» сделки, который будет регулироваться рядом документов, в том числе – и секретными, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в ходе встречи в Вашингтоне подписали первый пакет документов в рамках американо-китайского торгового соглашения. Согласование США и КНР первой фазы торговой сделки состоялось 13 декабря 2019 года.

Напомним, что президент США Дональд Трамп развязал торговую войну с Китаем, начав вводить пошлины на китайские товары. По мнению американского лидера, торговый баланс между Вашингтоном и Пекином смещен в сторону Китая. Кроме того, он обвинил китайские компании в похищении интеллектуальной собственности США. После этого Трамп начал вводить пошлины на товары из КНР. Трамп надеялся, что торговая война приведет к тому, что американские компании выведут свои активы из Китая, где многие американские корпорации держат заводы из-за низких налогов.