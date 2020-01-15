Суд взыскал с Навального и его соратников 2,3 млн рублей за несанкционированные митинги

Москва, 15 января. Черемушкинский суд Москвы взыскал более 2,3 млн рублей в пользу прокуратуры с блогера Алексея Навального и других фигурантов несанкционированных протестных мероприятий 27 июля и 3 августа 2019 года в Москве.

Ответчиками по иску кроме Навального также проходят Илья Яшин, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов, с которых прокуратура попросила взыскать 1,2 млн рублей. За организацию протестов 3 августа прокурор запросил отдельно взыскать с Албурова и Соболь еще 1,1 млн рублей.

Изначально с оппозиционеров требовалось взыскать более 5 млн рублей по двум искам, однако позже требования были сокращены. По данным истца, для обеспечения общественной безопасности в местах проведения несанкционированных протестных мероприятий привлекались дополнительные силы Росгвардии, что спровоцировало дополнительные расходы.

Летом 2019 года в Москве прошел ряд несанкционированных митингов под предлогом недовольства формированием списков кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. Организаторами протестов выступили блогер Алексей Навальный и его креатуры, в том числе Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Незаконные митинги сопровождались массовыми нарушениями общественного порядка.

Большая часть нарушителей была привлечена к административной ответственности. Виновные в применении насилия к представителям власти были осуждены по соответствующим статьям уголовного кодекса. Парламентская комиссия на основе анализа материалов, в том числе предоставленных ФАН, пришла к выводу, что беспорядки носили спланированный характер и осуществлялись при участии западных структур.