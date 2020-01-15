Вооруженные бандиты похитили египетских рабочих в Триполи

Триполи, 15 января. Вооруженные преступники похитили десять рабочих из Египта в одном из районов столицы Ливии Триполи.

Как сообщает информагентство Alsaaa24, десять египетских рабочих были похищены вооруженными людьми в масках в районе Айн Зара ливийской столицы.

За похищением рабочих стоят члены бандформирования RADA, лидером которого является Абдэльрауф Кара. Он контролирует неофициальную тюрьму «Митига», где незаконно удерживают двух россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана.

За последние два месяца в Триполи были похищены порядка 500 человек.

Напомним, в конце прошлого года пользователи Facebook рассказали о похищении молодежи бандой «Абу Салим», известной также как боевики Ганивы, подчиняющейся так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

Неоднократно жители Ливии и окрестностей публиковали сообщения о том, как вооруженные группировки Ганивы арестовывали рабочих из Египта и стран Африки, заставляя их таким образом сражаться на стороне Триполи. По словам местных жителей, теперь боевики ведут себя еще более вызывающе, похищая не только рабочих, но и молодежь в районах аль-Хадба аль-Бадри, аш-Шаркыйя и аль-Хадба.

Отметим, 26 декабря сообщалось, что террористы ПНС Ливии похитили 27 египетских рабочих у рынка Аль-Хадра в районе Триполи Аль-Хадба. Боевики ПНС намерены использовать рабочих для создания видео, в котором они сыграют роль египетских солдат. Ожидается, что это видео будет использоваться для провокации против Египта. В операции по похищению рабочих участвовали боевики группировки «Абу Салим».

Банда «Абу Салим» подчиняется так называемому ПНС — главарем боевиков является Абдель Гани Кикли, известный по кличке Ганива. Боевики Ганивы принимают участие в пытках в печально известной ливийской неофициальной тюрьме «Митига» и других «исправительных учреждениях». МООНПЛ/УВКПЧ задокументировала свидетельствования о пытках и бесчеловечном отношении к задержанным женщинам.

В тюрьме «Митига», в Триполи, содержатся российские социологи из Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. Тюрьму контролирует бандформирование RADA, боевики которого входят в состав «МВД» ПНС Ливии.

Террористы задержали россиян в ночь с 16 на 17 мая 2019 года без предъявления каких-либо обвинений. Ранее социологи въехали на территорию страны с соблюдением всех пограничных, таможенных и дипломатических норм для проведения научной работы. Еще одному участнику научной группы Александру Прокофьеву удалось покинуть Ливию, в то время как Шугалей и Суэйфан перестали поддерживать связь с руководством фонда.

МИД России держит ситуацию на контроле, добиваясь освобождения социологов, однако террористы ПНС Ливии продолжают в нарушение всех норм удерживать граждан РФ.

В общей сложности в «Митиге» на сегодняшний день содержатся около трех тысяч человек. Большинство в ожидании выкупа.

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли Муаммара Каддафи. После этого в Триполи было сформировано Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое оказалось полностью подконтрольно западным странам и напрямую связано с террористическими группировками «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в РФ).

Весной прошлого года командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар повел войска на Триполи с целью освободить столицу от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.