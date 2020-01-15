Володин рассказал о встрече с кандидатом на пост премьер-министра РФ Мишустиным

Москва, 15 января. Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскрыл детали встречи с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, который был выдвинут президентом России Владимиром Путиным в качестве кандидата на должность премьер-министра РФ.

15 января глава государства подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность главы правительства. Мишустин принял предложение президента возглавить правительство РФ, после чего Путин внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.

Позднее Мишустин прибыл в здание нижней палаты парламента, где принял участие во внеочередном заседании Совета Госдумы.

По словам Володина, заседание с участием Мишустина продолжалась более часа. Глава ФНС подробно ответил на вопросы руководителей политических фракций Госдумы.

«Он достаточно подробно ответил на многие вопросы, которые прозвучали в ходе этой встречи. Мы общались более часа, это общение позволило нам сформировать мнение, что было бы правильным продолжить завтра обсуждение кандидатуры в рамках политических фракций, что и будет сделано», — пояснил Володин.

Глава парламента также добавил, что утром 16 января Мишустин встретится с членами фракций Госдумы, после чего парламентарии рассмотрят вопрос о его назначении на пост премьер-министра РФ. Володин также добавил, что состав нового Кабмина не обсуждался в ходе встречи с Мишустиным.

Михаил Мишустин работает в должности главы ФНС с 2010 года. Ранее он занимал пост замминистра по налогам и сборам, а также разные должности в налоговой службе.