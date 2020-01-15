Украина хочет участвовать в закупках НАТО

Киев, 15 января. Украина планирует принять участие в системе закупок НАТО в сфере продукции военной поддержки и снабжения. Такое заявление в среду сделало правительство страны со ссылкой вице-премьера Дмитрия Кулебу.

«Украина активизировала усилия, чтобы присоединиться к услугам и партнерству агентства НАТО по поддержке и снабжению​​​. Так Украина будет иметь полноценный доступ к системе закупок альянса», — отметил он.

Кулеба выразил уверенность, что подключение Киева к системе закупок НАТО даст возможность украинским экспортерам расширить свои поставки, а также ускорит переход украинской армии на стандарты альянса.

Напомним, что Украина взяла курс на сближение с НАТО и отказ от внеблокового статуса после государственного переворота в 2014 году. Верховная рада приняла поправки в конституцию, которые официально закрепляют за Киевом его стремление к «европейской идентичности» и «евроатлантическому курсу».

НАТО же, хоть и выражает поддержку Украине, пока что не спешит принимать ее в свои ряды. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, присоединению Киева к военному блоку мешает продолжающаяся в Донбассе гражданская война и высокий уровень коррупции.

Так, например, в августе руководство НАТО отказалось направлять на Украину оружие из-за отсутствия гарантий его сохранности. Это произошло после того, как комиссия НАТО выявила в украинской армии недостачу более 300 образцов вооружения, которые ранее были выданы ВСУ.