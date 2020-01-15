США и Китай подписали первую часть соглашения по торговле

Вашингтон, 15 января. Соединенные Штаты и Китай, спустя 13 раундов переговоров, подписали первый пакет в рамках соглашения по торговле. Трансляцию церемонии вел сайт Белого дома.

Договор был подписан президентом США Дональдом Трампом и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ​​​.

Согласно заключенному соглашению, Китай обязан приобрести американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, а также энергоносителей – на 50 миллиардов и сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов. Кроме того, в ближайшие два года Китай обязан потратить не менее 35-40 миллиардов долларов на услуги в США. По мнению Белого дома, это позволит привести дисбаланс в торговле с Китаем к «честному знаменателю».

Также Пекин дал обещание повысить защиту авторских прав и расширить доступ на свой рынок.

Отмечается, что у переговоров будет и вторая фаза, в ходе которой будут обсуждаться вопросы снятия оставшихся пошлин. В то же время, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон намерен сохранить пошли в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов, а также пошлины в размере 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Однако Дональд Трамп заявил, что отмена этих ограничений может стать «козырем» в ходе переговоров во время второй фазы сделки.

Напомним, что о торговой войне между США и Китаем эксперты заговорили после после вступления в силу в июле 2018 года взаимных таможенных пошлин. Вашингтон тогда ввел пошлину 25% на импорт свыше 800 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

Пекин отреагировал аналогичными ограничительными мерами, в связи с чем президент США поручил расширить список дополнительных ограничительных мер на импорт из КНР. Китай в ответ инициировал разбирательство в ВТО.