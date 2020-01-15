Депутат Боярский заявил, что грядущие изменения в РФ положительно скажутся на гражданах

Депутат Государственной думы Сергей Боярский поблагодарил правительство за совместную работу и продуктивную практику взаимодействия, однако от комментариев относительно прогнозов и прочих предположений воздержался.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Вскоре после этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе своей встречи с главой государства объявил об уходе всего Кабмина в отставку.

«Давайте дождемся мудрой, выверенной годами позиции нашего президента. При этом я подчеркну, что пусть сегодняшние изменения и можно назвать тектоническими – они войдут в политическую историю страны, но рядовых граждан они коснутся лишь в положительном ключе, никаких потрясений не будет, наша система стабильна. Политика и государственное управление – это живая материя, а изменения направлены исключительно на достижение целей, обозначенных президентом», — обратил внимание депутат.

Боярский также добавил, что партия «Единая Россия» и Государственная дума приступают к работе по реализации поручений президента по итогам послания.