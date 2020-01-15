Депутат Бурматов призвал заботиться об экологии для роста рождаемости в России

Забота об экологии является необходимым условием для демографического прорыва, о необходимости которого в своем Послании Федеральному Собранию сказал президент России Владимир Путин. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Второй год подряд одна из доминант [Послания президента Федеральному Собранию] — это тема экологии и охраны окружающей среды. Почему? Потому что сегодня это гражданами воспринимается как неотъемлемая часть качества жизни. Когда президент говорит о том, что нас должно быть больше, и ключевой вопрос — это демография», — отметил депутат.

Однако, хорошая демография возможна только там, где хорошее качество жизни и хорошее качество окружающей среды, уверен Бурматов.

«Президент сегодня, во-первых, оценил работу Государственной думы по закону о сводных расчетах — это то поручение, которое он давал год назад — мы его отработали и оперативно приняли. Сегодня эта система уже начала действовать. Во-вторых, он поставил новые задачи — это переход первых 80 предприятий на наилучшие доступные технологии до конца текущего года», — вспомнил тезисы Послания президента парламентарий.

Это достаточно амбициозная задача, признал Бурматов.

«Она выполнима, но ее выполнение в большей части зависит от правительства Российской Федерации. Нам здесь важно обеспечить объективный парламентский контроль за этим», — указал он.

Второй вопрос, затронутый президентом в блоке Послания об экологии — это вопросы создания экономики замкнутого цикла — эффективной системы обращения с отходами, переработки отходов, вторичного использования сырья, раздельного сбора мусора и так далее.

«Здесь, на мой взгляд, абсолютно четко видно, что правительство не дорабатывает, губернаторы целого ряда регионов не дорабатывают. Во многих регионах эта сфера в зачаточном состоянии», — с сожалением констатировал депутат.

Следующий вопрос, который поставлен в качестве приоритета президентом — мониторинг качества окружающей среды.

«Это тоже важнейший вопрос, над которым в регионах предстоит поработать. У нас люди хотят знать, каким воздухом они дышат, какую воду они пьют, в каком состоянии находятся водоемы и так далее», — сказал депутат.

Бурматов обозначил и пути решения этой проблемы.

«Очень важно сейчас принять во втором и третьем чтении закон об экологической информации, потому что мониторинги осуществляются, но граждане не имеют доступа к этой информации. Она для них закрыта», — обратил внимание на фактическое положение дел депутат.

Он также напомнил, что версия законопроекта, внесенная правительством, требует серьезной доработки.

«Я разговаривал сегодня с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным, обозначил ему, что многие вопросы — это прямые вопросы к министерству. Чиновники недорабатывают, внося сырые законы в Государственную думу, которые мы не готовы даже до второго чтения допускать», — отметил Бурматов.

Кроме того, депутат рассказал, что предложил министру создать рабочую группу для подготовки поправок к законопроекту.

«Комитет свои поправки подготовил, но ни одной поправки от правительства мы до сих пор не увидели. Критику они услышали, а реакции на эту критику нет», — с неудовольствием отметил парламентарий.

Без этого закона работа всех мониторинговых систем бесполезна.