Триполи, 15 января. Специальный посланник Генсека ООН в Ливии Гасан Саламе выразил пожелание, чтобы конференция в Берлине установила окончательное перемирие в Ливии, что позволило бы вынужденно перемещенным ливийцам безопасно вернуться в свои дома.

Согласно заявлению миссии ООН в Ливии, Гасан Саламе и заместитель Стефани Уильямс посетили Центр содержания перемещенных лиц в трипольском районе Бен Ашур и выразили обеспокоенность судьбой содержащихся.

Берлинская конференция состоится 19 января 2020 года, в ней примут участие РФ, Турция, Великобритания, США, Франция, Египет, Алжир, ОАЭ, Китай, а также представители ООН и стран Европейского союза. Участники конференции рассчитывают, что по итогам встречи будет принято соглашение об урегулировании конфликта, устанавливающее в Ливии единое правительство и подчиняющуюся ему единую армию. Документ предусматривает введение санкций Совета безопасности ООН за любые попытки иностранного вмешательства во внутренние дела североафриканского государства.

Отметим, что Российская Федерация внесла колоссальный вклад в примирение враждующих сторон в Ливии. Вместе с Турцией она предложила проект введения режима прекращения огня, а также организовала в Москве прямые переговоры между командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. ПНС Ливии было образовано после государственного переворота 2011 года, когда США посодействовали свержению и убийству ливийского лидера Муаммара Каддафи. На данный момент данная структура полностью контролируется западными странами и сотрудничает с террористическими формированиями.