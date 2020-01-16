Социологи назвали самые распространенные стереотипы о медсестрах

Всемирная организация здравоохранения объявила 2020-й Международным годом медицинской сестры и акушерки. Специалисты Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы (НИИОЗММ ДЗМ) изучили десятки тысяч сообщений москвичей в социальных сетях (Twitter, «Одноклассники», «ВКонтакте», «Живой журнал») и выяснили, какие стереотипы чаще всего упоминаются при обсуждении медсестер.

Основных стереотипов оказалось четыре. На них приходится 34% от общего числа упоминаний медсестер: «помощник врача» (36%), «ангел-хранитель» (32%), «авторитарная медсестра» (21%) и «чувственный» образ (11%).

В интервью Федеральному агентству новостей начальник отдела медико-социологических исследований ГБУ НИИОЗММ ДЗМ Игнат Богдан рассказал, с чем связан такой образ специалиста в массовом сознании.

«Часто встречается стереотип о том, что сестринское дело — это женская профессия. В обсуждениях чаще прослеживается образ медсестры стационарной, хотя усилия системы здравоохранения сегодня сосредоточены на развитии амбулаторного звена. В отличие от врачей, медсестер оценивают на основании личных, а не профессиональных качеств. Это происходит в основном потому, что и у нас, и за рубежом не до конца понимают функционал медсестры и важность ее работы», — сказал он.

Стереотип №1 — «помощник врача» (doctor’s handmaiden). По мнению респондентов, труд такой медсестры недооценен, сводится к уходу за больными. При этом специалист является правой рукой врача, но практически лишен автономности. Как отметили исследователи, этот образ не соответствует роли сестринского дела и уходит в прошлое.

Стереотип №2 — «ангел-хранитель» (ministering angel) — образец врожденной добродетели. Главные качества медсестры-ангела — самоотверженность, героизм и забота, нередко «перекрывающие» профессиональные. В основном этот образ связан с периодом Великой Отечественной войны, подчеркивают специалисты ДЗМ.

Стереотип №3 исследователи назвали «авторитарной медсестрой» (battle-axe). По их мнению, это ответ на популярность феминизма на Западе. Образ такой медсестры встречается, например, в романе Кэна Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», подразумевает отсутствие женственности и в итоге «демонизирует» медсестер с сильным характером.

Стереотип №4 породил яркий телевизионный образ — «чувственная медсестра» (naughty nurse). По мнению экспертов, он сводится к объекту фантазии и, таким образом, лишает медсестру личностных и профессиональных качеств.

За рубежом стереотипы о медсестрах изучают как минимум 40 лет, утверждает начальник отдела медико-социологических исследований. Обсуждений западного опыта в отечественной литературе московские эксперты не нашли, поэтому систематизировали полученную информацию самостоятельно.

«Эти стереотипы у нас и на Западе по-разному воспринимаются, но, по сути, одинаковы», — считает Игнат Богдан.

Раннее в НИИ ОЗММ провели пилотное социологическое исследование «Образ медицинской сестры у врачей». Чуть больше 100 опрошенных ассоциируют медсестру с «помощником врача» (41%). Среди этих респондентов были и те, кто называл медсестру равноценным участником лечебного процесса.

По словам главного внештатного специалиста по управлению сестринской деятельностью ДЗМ Татьяны Амплеевой, в последние шесть лет ведомство уделяет медсестрам особое внимание, ведь без них не обходится ни одна медицинская организация.

«Именно с ними пациенты медучреждений проводят большую часть времени», — напомнила специалист.

По итогам исследования в институте разработали рекомендации по изменению информационной политики в области формирования образа специалиста профессии «сестринское дело». В этом году руководство ведомства запланировало более 48 мероприятий по всем направлениям работы медицинских сестер.