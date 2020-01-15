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Политолог Колядин назвал Мишустина исключительно эффективным управленцем

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Знавший Мишустина политолог Колядин сказал, за какие качества Путин сделал его премьером

Президент России Владимир Путин назвал человека, который, скорее всего, возглавит правительство после Дмитрия Медведева. Это глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

Мишустину 53 года, у него степень кандидата экономических наук и три сына. По словам лично знающего его политолога и бывшего сотрудника администрации президента Андрея Колядина, потенциальный новый премьер — фигура равноудаленная от всех так называемых «башен Кремля». В интервью Федеральному агентству новостей он рассказал, как произошло их первое знакомство, и за какие качества глава государства назначил Мишустина на вторую позицию в стране.

«Михаил Владимирович исключительно эффективный управленец: должен сказать, что возросшие темпы экономического роста — это во многом его личная заслуга. По данным экспертов, Мишустин только за последний год увеличил собираемость налогов на 15% — а ведь и перед этим было довольно много продуктивных лет, в течении которых он переформатировал налоговую систему, после чего она стала не только эффективной, но и передовой с точки зрения технологий», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, глава ФНС сумел реализовать основные идеи, озвученные в национальных проектах, задолго до их появления, сформировав, во многом, их прообраз. Помимо прочего, Мишустин также известен как крайне дипломатичный и коммуникабельный человек.

«Думаю, что эта его способность выстраивать отношения как с сильными мира сего, так и с «простыми смертными» во многом определила его кандидатуру на пост главы правительства, — заявил Колядин. — Я могу говорить об этом со всей уверенностью, поскольку лично знаю Михаила Владимировича.

Мы познакомились с ним летом 2010 года, когда Москву застилал толстый слой дыма от горящих торфяных болот. Я тогда работал в администрации президента, и мы, обсуждая проблемы регионов, сидели и рыдали с ним».

Знавший Мишустина политолог Колядин сказал, за какие качества Путин сделал его премьером

По словам собеседника ФАН, он и представить себе не мог, что глава службы, занимающейся сбором налогов (Михаил Мишустин на этой должности с 6 апреля 2010 года), будет плакать о том, в какой тяжелой ситуации оказался тогда ряд налогоплательщиков. Но кроме большого сердца новый премьер также обладает огромной работоспособностью.

«Вы знаете, все наши столкновения приводили к тому, что я раз за разом убеждался: передо мной исключительно быстрый в принятии решений, очень квалифицированный и очень точный человек, прекрасно понимающий, что и зачем он делает. Я очень надеюсь, что так же под его началом будет работать и правительство», — сказал политолог.

По мнению Колядина, очень многое зависит от того, кто войдет в состав новообразованного кабинета министров, однако кардинальных изменений он не ожидает.

«Основные направления развития страны определены национальными проектами, которые никуда с приходом Мишустина не денутся. Кроме того, я не думаю, что как-то сильно поменяется имидж правительства: вряд ли премьер будет активно светиться на всех экранах, у него задача другая — сделать так, чтобы все распоряжения президента были исполнены в максимально короткие сроки, с максимальной эффективностью и минимальными потерями на этом пути», — резюмировал собеседник ФАН.

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