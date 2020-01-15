Анкара, 15 января. Турецкие власти ожидают, что президент РФ Владимир Путин примет участие в Международной конференции по Ливии, которая состоится 19 января в Берлине. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также намерен приехать на конференцию.

«Президенты Эрдоган и Путин примут участие в саммите в Берлине 19 января. Это знак того, что нам важен мир в Ливии», — отметил Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что Турция хочет установления постоянного режима перемирия в Ливии, а для этого необходимо, чтобы все стороны договорились о политическом урегулировании.

Конференция состоится 19 января, в ней примут участие Россия, Турция, Великобритания, США, Франция, Египет, Алжир, ОАЭ, Китай, а также представители ООН и стран ЕС. Ожидается, что по итогам встречи будет принято соглашение об урегулировании конфликта, которое установит в Ливии единое правительство и подчиняющуюся ему единую армию. Документ также предполагает введение санкций Совбеза ООН за любую попытку иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии.

Отметим, что Россия внесла большой вклад в примирение враждующих сторон в Ливии. Вместе с Турцией она предложила проект введения режима прекращения огня, а также устроила прямые переговоры между командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. ПНС Ливии было создано после госпереворота 2011 года, когда при помощи США был свергнут ливийский лидер Муаммар Каддафи. На сегодняшний день данная структура полностью контролируется западными странами и связана с террористическими группировками.