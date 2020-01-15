Валуев назвал конституционную реформу Путина «демократизацией власти»

Депутат Государственной думы Николай Валуев заявил, что предоставление российскому парламенту полномочий формировать правительство РФ поспособствует большей сбалансированности власти, повышению уровня решений парламента. Об этом парламентарий заявил корреспонденту Федерального агентства новостей в кулуарах московского «Манежа» после оглашения послания президента РФ Федеральному собранию.

«Это по сути является актом, который уже назрел, поскольку многие решения правительства на сегодняшний день приписывают российскому парламенту. Однако это не является таковым на самом деле. Получается, что не утверждая федеральных министров, парламент несет большую ответственность за их действия на самом деле», — пояснил Валуев.

Однако предложенные президентом поправки в Конституцию изменят это положение дел, заметил он.

«В случае, когда все-таки эта норма будет внесена в Конституцию, парламент Российской Федерации будет нести реальную ответственность за все действия правительства РФ», — указал Валуев.

Депутат также позитивно оценил утверждение Госсовета как более весомого субъекта власти.

«Это совершенно верное решение. Госсовет должен быть, он актуален для губернаторов как региональных лидеров при сохранении контролирующих в лице представителей президента в каждом регионе», — отметил Валуев.

Хотя и каждый губернатор имеет прямой выход на президента, констатировал депутат, Госсовет помогал бы губернаторам быстрее решать важные и актуальные вопросы в диалоге с главой государства.