Гаврилов считает, что новое правительство РФ должно начать работу с «чистого листа»

Комментируя отставку правительства России, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов отметил, что новое правительство должно быть создано согласно предложению лидера КПРФ Геннадия Зюганова как лево-патриотическое, как правительство народного доверия и начать работу с «чистого листа».

«Прежнее правительство, безусловно, обеспечивало стабильность, но сейчас нужен рывок – резкий рост доходов граждан, привлечение инвестиций в российскую экономику и новый формат правительства. И мы уже готовы предложить кандидатуры в состав правительства, которое должно состоять из профессионалов, патриотов, ответственных политиков», — сказал парламентарий.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Вскоре после этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе своей встречи с главой государства объявил об уходе всего Кабмина в отставку.