Киев, 15 января. Украина имеет возможности разработать собственные ракеты средней дальности и может получить крылатые ракеты от США для оснащения ими своего флота, заявил заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Эксперт выразил уверенность, что при помощи военной помощи от США Киев сможет изменить баланс сил в Черном море.

Самусь при этом, как передает «ПолитНавигатор», забыл упомянуть, что поставленные Украине в кредит противотанковые Javelin находятся под контролем американских инспекторов.

«Украина имеет полное право создавать ракетное оружие с радиусом действия до тысячи и больше километров. Такой инструмент сдерживания сможет влиять на территорию страны-агрессора и будет сдерживать его в агрессивных намерениях, планах и действиях», — заявил Самусь.

Он добавил, что сейчас в данном направлении Украина «имеет лишь разработки, поскольку договор о РМСД лишь в прошлом году прекратил свое существование». По его мнению, при наличии достаточного финансирования Украина сможет производить сама РМСД на базе КБ «Южное» в Днепре.

«Что касается крылатых ракет, то мы имеем проектный пункт, это базовый проект, который уже реализуется. Как таковая ракета уже готова. Она прошла все соответствующие испытания и уже имеет возможность уже поступать на вооружение», — заявил эксперт.

При этом он признал, что в стране на сегодняшний день нет систем целеуказания, разведки, сопровождения и всего другого, что необходимо для крылатых ракет. По мнению Самуся, все технологии можно получить у партнеров, в частности, у США. Эксперт сообщил, что «в планах военной помощи США Украине открыта заявка о передаче Украине крылатых ракет наземного базирования». И это, отметил Самусь, только первый шаг.

«Это то оружие, которое может поменять баланс на Черном море. Этот шаг может продолжиться следующим шагом — передачей нам ракет вместе с морскими платформами или для украинских морских платформ в рамках создания того самого «москитного флота», — заявил Самусь.

Первый контракт на поставку ракетных комплексов Javelin Украина и США подписали в 2018 году. В рамках этого соглашения Вашингтон должен поставить Киеву 37 пусковых установок и свыше 200 ракет, сообщал RT. Сумма контракта составила 47 миллионов долларов.

Ранее Госдеп США утвердил поставку Украине второй партии американского вооружения. Вашингтон должен продать украинской стороне 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования, а также обеспечить техническую поддержку. Стоимость второй партии вооружения составит 39 миллионов долларов, передавала «Газета.ру».

Отметим, что, в отличии от США, Германия оставила Украину без военной поддержки. Глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко обращался к Берлину за помощью, но ему отказали. Пристайко выразил надежду, что Германия все-таки внесет свою лепту в повышение обороноспособности страны.