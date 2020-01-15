Посетитель кафе открыл пальбу по владельцу заведения в Башкирии

Уфа, 15 января. Неизвестный мужчина расстрелял владельца одного из ресторанов в Уфе. Правоохранители разыскивают стрелявшего. От этом сообщили в региональном УМВД.

Стрельбу в кафе зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сообщается, что трое жителей Оренбуржья отдыхали в заведении под названием «Кумертау». Владелец кафе сделал замечание молодым людям из-за их поведения. Завязалась словесная перепалка, которая привела к тому, что один из гостей достал травматический пистолет и выстрелил в хозяина ресторана. Предпринимателю чудом удалось избежать травм, передает Ria56.ru

Правоохранители объявили хулиганов в розыск. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАН сообщал, что пьяный хулиган устроил стрельбу из ружья в петербургском дворе. Прибывшие на место полицейские задержали находящегося в состоянии алкогольного опьянения, безработного мужчину. Выяснилось, что он открыл огонь из своего охотничьего ружья.