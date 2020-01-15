Запад внимательно наблюдает за кадровыми перестановками в России после послания Путина

Берлин, 15 января. Западные страны внимательно следят за кадровыми перестановками в России, которые последовали после послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. В частности, на ситуацию в Москве обратил внимание главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис.

По его словам, человек, который займет пост премьер-министра после Дмитрия Медведева, будет ключевой политической фигурой и задаст тон «новой России».

«Все будут очень вежливы, пока не узнают, кто займет пост премьер-министра. Это будет ключевое назначение. Кто бы это ни был, он задаст тон новой России. Будем очень внимательно наблюдать», — цитирует Эйриса телеканал 360.

Главред BNE-Intellinews также предположил, что США и ЕС не станут делать никаких официальных заявлений, пока кандидатура нового премьера не будет утверждена окончательно.

Напомним, что в среду премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором анонсировал административные реформы, усиливающие роль законодательной власти в России.

Через несколько часов Путин утвердил отставку правительства РФ и выдвинул кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Теперь ее должны утвердить депутаты Госдумы.

Медведев же стал временно исполняющим обязанности премьера. Ожидается, что впоследствии политик займет должность заместителя председателя Совета безопасности и станет курировать вопросы обороноспособности страны.