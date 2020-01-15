Ямпольская рассказала о своем отношении к инициативам по расширению полномочий Госдумы

Предложения президента России Владимира Путина по внесению изменений в Конституцию, в частности, отмене приоритета международного права над внутренним — долгожданные и широко поддерживаемые российским обществом. Такое мнение по итогам послания Федеральному собранию главы государства корреспонденту ФАН озвучила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

«Как гражданка России я в первую очередь обратила внимание на предлагаемые изменения в Конституцию. Как сказал наш президент, «требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничение прав свободы и человека, не противоречат нашей Конституции». Это то, чего россияне давно ждали, о необходимости чего много раз говорилось. Замечательно, что такое решение может быть принято по результатам народного голосования», — сказала Ямпольская.

В беседе с журналистом она также ответила на вопрос о том, как относится к инициативам по расширению полномочий Госдумы.

«Вячеслав Викторович Володин выступал с подобными инициативами. Уже тогда я высказалась в поддержку нашего спикера. Это правильно, потому что депутатам с правительством вместе работать. Связка двух ветвей власти укрепляется, возникает общее чувство ответственности, формируется единое представление о приоритетах», — сказала Ямпольская.

«И, наконец, как человек, занимающийся культурой, я с огромной радостью услышала о средствах, дополнительно выделяемых на ремонт школ искусств», — поделилась Ямпольская.

Глава комитета напомнила, что в ноябре на площадке Госдумы прошел концерт, призванный продемонстрировать возможности отечественных музыкальных инструментов, производство которых возрождается и развивается в рамках национального проекта «Культура».

«Уже тогда мы говорили, что зачастую бывает так: новые музыкальные инструменты поступили в ту или иную региональную или муниципальную школу, а над ними течет крыша», — сказала она.

По словам депутата, ко всему должен быть системный подход. «Системность — главная обязанность власти».