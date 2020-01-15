Гутерреш примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Нью-Йорк, 15 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая состоится на этой неделе в Берлине. Об этом рассказал его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Генсек ООН отправится в Берлин, чтобы принять участие в конференции по Ливии в воскресенье», — сказал он.

По словам Дюжаррика, Гутерреша будут сопровождать спецпосланник генсека по Ливии Гассан Саламе и заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Международная встреча по Ливии пройдет в Берлине 19 января. На конференцию приглашены командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, представители России, США, Великобритании, Турции, Египта, Китая, Франции, ЕС и Африканского союза.

Ранее в понедельник благодаря усилиям России в Москве состоялась встреча по Ливии с участием Турции. Как сообщило Минобороны РФ, по итогам межливийских переговоров достигнуто предварительное соглашение по бессрочному перемирию. В ведомстве уточнили, что Хафтар положительно оценил итоги встречи и попросил время для обсуждения их с народом страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что переговоры по Ливии в российской столице никогда не рассматривались как окончательные в урегулировании конфликта в регионе, но они нужны для продвижения мирного процесса. Многие эксперты отметили, насколько важную миротворческую роль взяла на себя Россия.