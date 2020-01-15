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Мутко обозначил новый статус Госсовета

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Мутко обозначил новый статус Госсовета

Москва, 15 января. Статус Государственного совета будет изменен, он станет частью структуры исполнительной власти, заявил и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко.

Президент РФ Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию заявил о необходимости усиления роли глав регионов и Госсовета страны. Данные положения, по словам президента, необходимо закрепить в Конституции.

«Будет изменение по Государственному совету, появится статус у него, уже не просто будет совещательным органом. Не надо путать будет с Советом Федерации — он законодательный орган, это будет совет государственный в структуре исполнительной власти», — уточнил Мутко на встрече с губернаторами на Гайдаровском форуме.

Политик добавил, что входящие в состав Госсовета губернаторы получат возможность не только давать рекомендации, но и утверждать решения. 

Мутко обозначил новый статус Госсовета

Президент России 15 января в 16-й раз выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Мероприятие прошло в Центральном выставочном зале «Манеж». В присутствии представителей всех ветвей власти, общественных и политических деятелей, а также СМИ глава государства обозначил основные направления развития России, поставив задачи перед правительством и парламентом.

Путин также напомнил, что в 2000 году по его инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшие годы он, по словам президента, показал самую высокую эффективность. Глава государства добавил, что «считает целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Госсовета».

Ключевые моменты президентского послания проанализировал обозреватель Федерального агентства новостей.

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