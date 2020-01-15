Большая конференция по недвижимости «Делай!» пройдет 19 февраля в Калининграде

Калининград, 15 января. Большая конференция с участием экспертов рынка недвижимости «Делай!» состоится 19 февраля в Калининграде.

Конференция для риэлторов «Делай!» является масштабным обучающим мероприятием для участников рынка недвижимости в регионах России. На конференции выступят известные бизнес-тренеры, которые поделятся своим опытом, а также проведут мастер-классы. В мероприятии смогут принять участие сотрудники агентств недвижимости, а также специалисты по маркетингу и управлению персоналом.

На конференции будут работать две секции, одна из которых будет посвящена вопросам менеджмента и управления персоналом, а другая продажам и маркетингу. Мастер-классы будут проходить одновременно в двух залах. Профессиональные бизнес-тренеры и консультанты расскажут о главных составляющих успешной работы любого агентства недвижимости.

На мероприятии выступит совладелец риелторского портала r-slon.com Яна Лурье. Бизнес-тренер и профессиональный консультант Константин Харский. Создатель проекта «Все и даже более о работе риелтора в России» Андрей Горюнов.

Участники тренингов смогут освоите передовые инструменты продаж, менеджмента, HR и маркетинга, а также получат бесценный опыт работы в сфере недвижимости. Мероприятие состоится в Radisson Blu Hotel. Для участия в мероприятии необходимо оставить заявку на сайте конференции «Делай!».