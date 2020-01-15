Политолог Валяев объяснил, почему глава «Нафтогаза» восхищен встречей с Путиным

На переговорах по газу президент Российской Федерации Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Как рассказал Федеральному агентству новостей политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев, после заключения сделки с Украиной Россия теперь может спокойно, не отвлекаясь, достроить «Северный поток — 2».

Встреча с Путиным

Витренко отметил, что во время встречи российский лидер «сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки».

«То, что Путин знал детали газовых вопросов, — лишний раз доказывает, как для России важна эта тема. Мое впечатление о президенте России: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит», — заявил топ-менеджер украинской компании.

Юрий Витренко признался, что до этого момента он никогда не общался с президентом России.

«Я был, честно говоря, немножко в шоке. <…> Не каждый день приходится спорить с Путиным», — поделился впечатлениями Витренко.

Хороший тон и профессионализм

Как отметил Евгений Валяев, Киев и Москва после подписания пакета соглашений по продолжению транзита газа через Украину могут осыпать друг друга комплиментами, ведь сложный этап переговоров позади, а обе стороны пришли к выгодному компромиссу. Украинская сторона получит в 2020 году, хотя, возможно, и в последний раз, высокий транзит в районе 75 млрд кубов, а российская сторона перестраховалась на ближайшее время, чтобы спокойно и без спешки завершить реализацию «Северного потока — 2».

«Россия по итогам 2019 года, пока еще не заработала ни европейская нить «Турецкого потока», ни «Северный поток — 2», стала крупнейшим импортером газа в Европу с долей около 50 процентов. Россия поставила в Европу за 2019 год почти 197 млрд кубометров газа, а эта цифра сопоставима с показателем 2018 года. В 2020-2021 годах эта доля может только увеличиться, так как другие европейские поставщики в лице Катара, Алжира, Нигерии и США, которые предоставляют сжиженный газ, не смогут существенно нарастить свои доли и конкурировать по ценам, а Россия серьезным образом разнообразит свою инфраструктуру по доставке топлива европейскому потребителю, поставляя в том числе и сжиженный газ», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт обратил внимание, что Россия с европейскими партнерами с начала 2020 года вводит в эксплуатацию нить сухопутного газопровода Eugal мощностью более 30 млрд кубометров. Это позволит поставлять в Европу тот газ, который должен был пойти по «Северному потоку — 2» и уже сократит зависимость России от украинского транзита.

«Что касается информированности президента России Владимира Путина по газовому вопросу, то тут не стоит удивляться, так как продажа энергоносителей для России — важнейшая тема. У российского президента по этому вопросу очень большой опыт, он участвовал за последние 20 лет в газовых переговорах уже со многими представителями Украины. Вовлеченность в важнейшие государственные дела — это показатель хорошего тона и профессионализма для любого президента», — добавил Евгений Валяев.

Эксперт напомнил, что внешнеполитическая повестка у Владимира Путина вызывает повышенный интерес. В этих делах у российского президента большой опыт, поэтому с ним опасаются встречаться неопытные лидеры других государств.

«Можно вспомнить, что американские СМИ опасались встречи Путина с неопытным в этих делах президентом США Дональдом Трампом, а украинские медиа опасались встречи Путина сначала с Петром Порошенко, а потом и с Владимиром Зеленским», — заключил Евгений Валяев.

Украина и Российская Федерация путем долгих обсуждений смогли заключить соглашение по продлению транзита российского газа на европейскую территорию на пять лет. Планируется, что в наступившем году через украинскую территорию пройдет 65 миллиардов кубометров газа, а последующие четыре года российская компания «Газпром» будет прокачивать уже по 40 миллиардов кубометров голубого топлива. При этом в «Нафтогазе» новый контракт с Россией назвали самым выгодным в истории Украины.