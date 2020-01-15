Кадыров временно передал свои полномочия главе правительства Чечни

Грозный, 15 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился временно передать свои полномочия председателю правительства республики Муслиму Хучиеву.

«В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича», — говорится в тексте указа, который в среду появился на сайте главы Чечни.

В документе указано, что Хучиев назначен на данный пост с 13 января 2020 года, пишет «Газета.ру».

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором объявил о реформах, полностью меняющих баланс власти. После этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Через несколько часов Путин подписал указ об отставке кабмина.

Ожидается, что новым премьер-министром станет Михаил Мишустин, которые в настоящее время занимает пост главы Федеральной налоговой службы. Медведеву же президент предложил занять должность заместителя председателя Совета безопасности.