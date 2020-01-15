Конвой ВС РФ из 42 автомобилей движется на север Сирии в Камышлы

Дамаск, 15 января. Конвой Вооруженных сил России из более чем 42 бронеавтомобилей проследовал по международной трассе М4 мимо города Дербасия. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска».

По информации СМИ, колонна включает бронеавтомобили, пассажирские грузовики и машины первой помощи. Она следует в сопровождении членов так называемых «сил внутренней безопасности» SDF «Асаиш»..

Автомобили движутся в граничащий с Турцией город Камышлы, расположенный на северо-востоке Хасаки.

Ранее в «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) сообщили, что на территории провинции российская военная полиция создала второй опорный пункт в Абу-Расине.

Напомним, ВС России совместно с турецкими военными продолжают проводить патрулирование территории севера САР в рамках заключенного 22 октября в Сочи меморандума о взаимопонимании, принятого лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью урегулирования ситуации в регионе. Первый совместный патруль был проведен 2 ноября в провинциях Алеппо и Хасака.